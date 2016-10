BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 10-October-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 10/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5604424.766 179.7096378 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 10/10/2016 IE00B7VB3908 253349 GBP 5691843.811 22.46641515 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 10/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10819467.21 135.4600762 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 10/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9275453.076 14.559688 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 10/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 12529352.55 161.961641 Daily ETP



Boost ShortDAX 10/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5384816.11 13.1837317 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/10/2016 IE00B7Y34M31 112143 USD 36172850.55 322.5600399 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 27516590.43 13.6049336 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6455792.434 480.6993622 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 12728250.03 7.8078466 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/10/2016 IE00B7ZQC614 136199717 USD 177414582.2 1.3026061 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/10/2016 IE00B7SX5Y86 277700 USD 23302296.78 83.9117637 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 10/10/2016 IE00B8HGT870 344550 USD 8501473.972 24.6741372 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 10/10/2016 IE00B6X4BP29 31341 USD 3783693.527 120.7266369 Daily ETP



Boost Copper 3x 10/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3653638.848 11.0158526 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 10/10/2016 IE00B8KD3F05 8494 USD 1703597.95 200.5648634 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/10/2016 IE00B8VC8061 22489511 USD 33716974.31 1.4992311 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/10/2016 IE00B76BRD76 329132 USD 8887027.253 27.0014075 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 10/10/2016 IE00B7XD2195 2530724 USD 12940436.57 5.1133338 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 10/10/2016 IE00B8JG1787 34847 USD 3761816.715 107.9523837 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/10/2016 IE00B94QKF15 34861 GBP 1735558.548 49.78510509 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 10/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2182319.815 72.98728478 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7628746.271 138.5281691 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 10/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1788659.077 62.98095343 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 10/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2041095.415 169.9496599 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 78345283.25 6812.633326 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 159142926.2 11788.3649 Daily ETP



Boost Palladium 10/10/2016 IE00B94QLR02 12085 USD 952594.0885 78.8245005 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 10/10/2016 IE00B94QLN63 9471 USD 648287.8938 68.4497829 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/10/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1572089.626 94.9272161 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 407865.6804 11.3450441 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 10/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 126733.5365 74.5491391 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 10/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1128073.004 88.8666302 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 10/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 554957.7233 85.3649782 Daily ETP



Boost Silver 2x 10/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1180752.177 61.8324349 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 10/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2396299.245 54.9131318 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/10/2016 IE00B873CW36 353778 EUR 11409008.27 32.2490609 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/10/2016 IE00B8NB3063 1215900 EUR 47644548.94 39.1845949 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 763849.687 125.6331722 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKS8QM96 72000 EUR 4075551.144 56.604877 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 434234.2528 131.5861372 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 31918305.87 59.9901625 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 656119.1059 138.1303381 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/10/2016 IE00BKS8QQ35 50900 GBP 2746411.394 53.95700185 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 289824.7378 115.9298951 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/10/2016 IE00BKS8QT65 167650 USD 12397347.78 73.9477947 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/10/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 15601595.23 15.7631677 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/10/2016 IE00BLS09P63 82120 EUR 5816213.99 70.8257914 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2783748.429 136.4582563 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/10/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 617077.1725 40.5971824 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 10/10/2016 IE00BVFZGC04 211653 USD 3829661.87 18.094059 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 10/10/2016 IE00BVFZGF35 21201 USD 2098451.076 98.9788725 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/10/2016 IE00BVFZGG42 63931 USD 2438338.582 38.1401602 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/10/2016 IE00BVFZGH58 24406 USD 1751106.06 71.7489986 Short Daily ETP



Boost Brent 10/10/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4835653.749 18.7254975 Oil ETC



Boost Gold 10/10/2016 IE00BVFZGK87 85819 USD 2244055.912 26.1487073 ETC



Boost Natural Gas 10/10/2016 IE00BVFZGL94 63466 USD 2125686.711 33.4933147 ETC



Boost BTP 10Y 5x 10/10/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1753843.738 55.3734644 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 10/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3366535.485 54.8072525 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/10/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1457196.465 71.6560024 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 193336.1462 90.6404811 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 195710.058 87.6444505 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/10/2016 IE00BYTYHS72 146516 USD 6114533.855 41.7328746 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/10/2016 IE00BYTYHR65 71887 USD 2717518.454 37.802641 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 505611.5726 144.4604493 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 189544.4639 54.1555611 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/10/2016 IE00BYTYHQ58 408992 USD 3116981.16 7.6211299 2.25x Leverage Daily ETP



