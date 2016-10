In meinem letzten Beitrag habe ich dir fünf Kennzahlen vorgestellt, die du beachten solltest, wenn du in Zeiten der Niedrigzinsphase von Dividenden profitieren möchtest. Zur Erinnerung, diese fünf Kennzahlen sind:

Dividendenrendite

Dividendenkontinuität

Dividendenanhebung

Dividendensteigerungsrate

Ausschüttungsquote



Ich greife diese Kennzahlen in diesem Beitrag noch einmal auf. Außerdem habe ich mir die Arbeit gemacht und anhand der Kennzahlen fünf gute Investitionsmöglichkeiten gefunden. Ich glaube, dass du mit diesen fünf Unternehmen über viele Jahre ein Vermögen mit Dividenden anhäufen kannst.

Dividendenrendite: British American Tobacco

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (WKN:916018) ist in einer krisenresistenten Branche zu Hause und genießt mit seinen Produkten eine hohe Markenbekanntheit. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...