Kepler Cheuvreux senkt Gerresheimer auf 'Reduce' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gerresheimer von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Nach den starken Jahren 2015 und 2016 drohe dem Spezialverpackungshersteller ein langsameres Wachstum, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Dienstag. Zudem könnten die Gewinnmargen nach den deutlichen Verbesserungen den Höhepunkt erreicht haben.

Goldman hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 44,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 43,60 auf 44,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei wahrscheinlich, dass der Kapitalmarkttag zum Kurstreiber für die Aktien des Medienkonzerns werden, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Dienstag. Ein zentrales Thema dürften die digitalen Geschäfte sein. Außerdem rechnet sie damit, dass die Ziele für 2018 nach oben angepasst werden. In ihr Modell bezog die Expertin nun den Zukauf der Parship Elite Group ein.

Oddo Seydler hebt Ziel für SAP auf 70 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für SAP vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Softwarekonzern stehe derzeit vor etwas größeren Herausforderungen als noch im ersten Halbjahr, vor allem mit Blick auf das organische Wachstum im Geschäft mit neuen Lizenzen, schrieb Analyst Nicolas David in einer Studie vom Dienstag. Seinen Bewertungszeitraum habe er nach vorn verschoben, begründete er sein neues Kursziel.

Warburg hebt Ziel für Deutsche Post auf 32,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs hob in einer Studie vom Dienstag die international ausgerichtete Strategie des Bonner Logistikkonzerns im Paketgeschäft positiv hervor.

JPMorgan hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 102 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU vor Zahlen von 89 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er rechne bei dem Triebwerksbauer mit einem starken dritten, aber einem schwachen vierten Quartal, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Dienstag. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor, begründete das höhere Kursziel aber damit, dass er es fortan an seinen Schätzungen für 2017 festmacht.

JPMorgan hebt Ziel für Airbus Group auf 55 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 47 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Es gebe durchaus Potenzial bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Dienstag. Es sei aber wahrscheinlicher, dass es für die Aktie zunächst bergab gehe. Er begründete diese Einschätzung mit vielen internen und externen Problemen, die der Flugzeugbauer zu meistern habe. Das höhere Kursziel begründete er damit, dass er dieses fortan an seinen Schätzungen für 2017 festmache.

Lampe senkt Ziel für Ströer auf 60 Euro - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Christoph Bast begründete die Zielsenkung in einer Studie vom Dienstag mit höheren Abschreibungen und Steuern. Der Werbevermarkter bleibe aber gut aufgestellt, um vom Wachstum der Außenwerbung, der Online-Werbung und des Online-Handels zu profitieren.

Equinet hebt Ziel für Nemetschek auf 47 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Nemetschek nach Anhebung der Unternehmensziele von 46 auf 47 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Analyst Sebastian Droste hob in einer Studie vom Dienstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und den kommenden Jahren an. Allerdings seien die Papiere des Bausoftwareherstellers weiterhin hoch bewertet, so dass es erst einmal bei dem aktuellen Votum bleibe.

Goldman hebt Caterpillar auf 'Buy' - Ziel 112 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Caterpillar von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 112 US-Dollar angehoben. Analyst Jerry Revich rechnet in einer Studie vom Dienstag mit steigender Profitabilität des Baumaschinenherstellers. Seine Gewinnerwartungen für die kommenden beiden Geschäftsjahre stockte er daher deutlich auf.

UBS senkt BHP Billiton auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 1300 Pence

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat BHP Billiton von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 1200 auf 1300 Pence angehoben. Unter den europäischen Bergbau-Aktien favorisiere er nun Rio Tinto vor BHP Billiton, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Branchenstudie vom Dienstag. Das Papier von BHP habe in diesem Jahr bislang deutlich besser abgeschnitten als Rio Tinto und beide Konzerne seien in den kommenden drei bis sechs Monaten mit Gegenwind durch niedrigere Eisenerz- und Kohlepreise konfrontiert. Für die Zeit danach geht der Experte aber von höheren Preisen für Kohle und Basismetalle aus, weshalb er seine Gewinnschätzungen anhob. Zudem profitierten die Minenbetreiber vom schwächeren britischen Pfund.

