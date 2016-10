HANGZHOU (IT-Times) - Das Finanz-Tochterunternehmen Ant Financial des chinesischen E-Commerce-Konzerns Alibaba Group Holding Ltd. will mit seinem Börsengang offenbar noch mindestens bis Ende 2017 warten. Grund sei Medienberichten zufolge ein strategischer Schachzug. Man wolle warten, bis sich die Geschäfte...

Den vollständigen Artikel lesen ...