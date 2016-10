SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

- Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von ca. EUR 100 Millionen - Gesamtes Platzierungsvolumen inkl. Mehrzuteilung ca. EUR 115 Millionen - Angebot zum Ausgabepreis mehrfach gezeichnet - Streubesitz von ca. 49% bei voller Ausübung der Greenshoe-Option - Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse Frankfurt voraussichtlich am 13. Oktober 2016

Diese Presseerklärung dient ebenfalls als Veröffentlichung zum endgültigen Emissionspreis und Emissionsvolumen gemäß Abschnitt 5:18 Absatz 2 des niederländischen Finanzaufsichtgesetzes (Wet op het financieel toezicht) bezüglich des Angebots und wurde bei der niederländischen Fianzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) eingereicht und ist auf der Internetseite der SHOP APOTHEKE EUROPE (http://shop-apotheke- europe.com/de/investorrelations/boersengang/) verfügbar.

Venlo/Köln, 11. Oktober 2016. Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE EUROPE" oder die "Gesellschaft"), eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, hat in Abstimmung mit Berenberg und Citigroup, den Konsortialführern ("Joint Global Coordinators") des Börsengangs, den endgültigen Ausgabepreis für die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE auf EUR 28,00 pro Aktie festgelegt.

Michael Köhler, CEO der SHOP APOTHEKE EUROPE, dazu: "Wir sind hocherfreut über die große Nachfrage. Das Team von SHOP APOTHEKE EUROPE möchte die nächsten Entwicklungsschritte, die durch die Kapitalerhöhung und den Börsengang möglich geworden sind, nun zügig vorantreiben. Wir haben ein starkes persönliches Interesse daran, unsere marktführende Position in Kontinentaleuropa deutlich auszubauen und möchten langfristig Wert für unsere Aktionäre, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter schaffen."

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren platziert. 3.571.428 Aktien davon sind neue Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung, mit denen die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Millionen erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption bereitgestellt.

Zum Ausgabepreis war das Initial Public Offering der SHOP APOTHEKE EUROPE mehrfach gezeichnet. Von den platzierten Aktien wurden mehr als 99 Prozent bei institutionellen Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika platziert, wobei der Restanteil bei Privatanlegern platziert wurde.

Einschließlich der Mehrzuteilungen liegt das gesamte Platzierungsvolumen bei ca. EUR 115 Millionen.

Die Mitglieder des Vorstands haben sich zu einer 12-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet. Zusätzlich haben alle weiteren Altaktionäre, die vor dem Angebot mehr als 1% am Grundkapital gehalten haben, sowie Mitglieder des Aufsichtsrates mit einer Beteiligung an SHOP APOTHEKE EUROPE vor dem Angebot einem 6-monatigen Lock-up zugestimmt. Infolge der im Rahmen des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital von SHOP APOTHEKE EUROPE nun insgesamt EUR 181.398, eingeteilt in 9.069.878 Aktien. Der Streubesitz beträgt ca. 43 Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option und erhöht sich auf ca. 49 Prozent bei voller Ausübung der Greenshoe-Option.

Die Notierungsaufnahme der Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel "SAE", der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll am 13. Oktober 2016 erfolgen.

Berenberg und Citigroup sind als Joint Global Coordinators mandatiert und agieren zusammen mit der Commerzbank als Joint Bookrunners. Lilja & Co. ist als unabhängiger Kapitalmarktberater für das Management und die Eigentümer von SHOP APOTHEKE EUROPE; Parklane Capital war als unabhängiger Berater der Gesellschafter der Shop Apotheke tätig.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop- apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000 Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales & Marketing in Köln.

