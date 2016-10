Freiburg (ots) - Die Neulinge, die im Mai noch mit stolzgeschwellter Brust in den Landtag einzogen, ließen sich nun fünf Monate lang bei dem Versuch zuschauen, von einer Ansammlung zerstrittener Amateure zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft zu werden. Gelungen ist ihnen das bis heute nicht. Ihren Wählerinnen und Wählern hatte die selbsternannte Alternative für Deutschland versprochen, anders zu sein als die anderen, die etablierten Parteien: geradlinig, transparent, volksnah, sachorientiert. Bewiesen hat die AfD bisher nur, dass sie all das nicht ist. http://mehr.bz/khs237t



