Nach der Ankündigung des russischen Präsident, die Ölförderung zu drosseln jubelten die Börsen. Einen Tag später zeigt sich: Russland denkt nicht daran, den US-Aktienmärkten zu helfen. Putins Manöver kann für Hillary Clinton gefährlicher werden als jeder Hacker.

Russlands Präsident Wladimir Putin braucht keine Hacker, um seiner großen Widersacherin Hillary Clinton Ärger zu bereiten: Der Kreml-Chef schickte am Montag die Aktienkurse in die Höhe - mit der kleinen Bemerkung aus Istanbul, dass Russland durchaus bereit wäre, seine Ölförderung zu drosseln. Nu einen Tag später geht es in die andere Richtung: Sowohl aus Moskau als auch von den OPEC-Staaten kommt die Mitteilung, dass man sich aktuell eine Kürzung nicht leisten können. Saudi-Arabien braucht kurzfristig jeden Cent, weil sein Finanzsystem am Abgrund steht. Putin wiederum hat erkannt, dass sein Wort ganz legal die Börsen in Schwingung versetzen kann. Das könnte er sich zunutze machen, um Hillary Clinton zu schaden, die ihn irrational hasst und daraus auch bei der zweiten TV-Debatte kein Hehl machte. Putins Kalkül: Wenn die ...

