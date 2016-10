Der Apfelwickler ist einer der wichtigsten Schädlinge im Tafelapfelanbau. Er überwintert als Diapauselarve, die sich am Stamm oder am Standgerüst versteckt. Apfelwickler sind normalerweise nur wenig mobil und sehr standorttreu. Der Vorjahresbefall, das heißt die Anzahl der Diapauselarven in der Anlage, entscheidet ganz wesentlich über den Befallsdruck im Folgejahr....

