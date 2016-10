FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 08/16 07:00 D: Cropenergies Q2-Zahlen 08:00 D: Großhandelspreise 09/16 08:45 F: Verbraucherpreise 09/16 (endgültig) 11:00 D: Audi Absatz 09/16 11:00 CH: CS ZEW-Indikator 10/16 11:00 EU: Industrieproduktion 08/16 11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) Zinsprognose-Pk, Frankfurt 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 20./21.9.16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Ahlers Q3-Zahlen D: BayWa Capital Markets Day SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Eröffnung der neuen Terminals 2 und 3 am DHL Hub Leipzig, Schkeuditz 09:30 D: Online-Pk mit Vorstellung des "Wohnungsmarktberichtes Ostdeutschland" der TAG Immobilien AG, Berlin 09:30 LU: Der EuGH urteilt über den Verkauf gebrauchter Software Es geht um die Frage, ob man Kopien von Software weiterverkaufen darf, wenn niemand anderes das Original benutzt (z.B. weil die Original-CD beschädigt ist). 10:00 D: Pk des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson zu Studien über Mitarbeitermotivation aus Unternehmer- und Arbeitnehmersicht, Ffm. 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über mehrere Eilanträge gegen das Freihandelsabkommen Ceta der EU mit Kanada, Karlsruhe 10:00 D: BGH verhandelt über Revision der Staatsanwaltschaft gegen Freisprüche für den Vorstand der HSH Nordbank vom Juli 2014, Leipzig 10:30 D: Pk Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) zur Wirkung des demografischen Wandels auf die Steuereinnahmen in Deutschland, Berlin 11:00 D: Beratungsunternehmen Kirchhoff Consult veröffentlicht eine Untersuchung zur Nachhaltigkeit der 30 Dax-Konzerne Bewertet wurden unter anderem die Kategorien Umwelt, Gesellschaft, Mitarbeiter 11:00 D: BGH klärt Streit um im Internet gekauften Katalysator - Wie weit reicht das Widerrufsrecht?, Stuttgart 12:00 D: Opel nimmt das 210 Mio Euro teure "General Motors Propulsion Center" in Betrieb. Hier sollen Kfz-Antriebe der Zukunft entwickelt werden mit Opel-CEO Karl-Thomas Neumann und Dan Nicholson, Chef der weltweiten GM-Antriebsentwicklung und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), Rüsselsheim 12:00 D: Ärger beim Gebrauchtwagen-Kauf - BGH verhandelt Streitfall Der Kläger will einen gebrauchten BMW zurückgeben, der nach knapp fünf Monaten und etwa 13 000 gefahrenen Kilometern massive Probleme mit der Automatik hatte. Unklar ist, ob das Auto schon beim Kauf mangelhaft war und wer das beweisen muss, Karlsruhe 13:00 D: Pk des Betriebsrats der Thyssenkrupp-Stahlsparte zu einer aktuellen Betriebsversammlung. Es geht unter anderem um die Umstrukturierung der Stahlsparte. Duisburg

