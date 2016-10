Spreitenbach - Die neue Wanderausstellung in der Umwelt Arena Spreitenbach "Der Bär kehrt heim" von Pro Natura Graubünden zeigt die Fähigkeiten des Braunbären, seine Geschichte in der Schweiz und was seine Rückkehr bedeutet.

Pro Natura engagiert sich für die Rückkehr des Braunbären in die Schweiz. Bereits seit über 10 Jahren gehört Südbünden wieder zum erweiterten Streifgebiet der Braunbären. Die Faszination für den Rückkehrer ist gross, doch seine Anwesenheit wirft gleichzeitig viele Fragen auf und verlangt in einigen Bereichen Anpassungen unseres Lebens- und Bewirtschaftungsstiles. In der Wanderausstellung werden die verschiedenen Themen aufgegriffen und Massnahmen erläutert.

