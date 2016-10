Das Analysehaus S&P Global hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Der Salz- und Düngemittekkonzern dürfte auf lange Sicht von der sich weltweit wohl verschärfenden Lebensmittelknappheit profitieren, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Zudem dürfte das Anlaufen der Produktion in der Legacy-Mine in Kanada dem Gewinn auf die Sprünge helfen./la/tih

