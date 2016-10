ABO Invest nutzt das niedrige Zinsniveau im größeren Maßstab zur Refinanzierung und senkt so gemäß SMC-Research die Finanzierungskosten. Für das erste Halbjahr habe das Unternehmen erstmals einen positiven Gewinn vor Steuern ausweisen können, die Analysten rechnen mit weiter steigenden Überschüssen.

ABO Invest kann nach Darstellung von SMC-Research die aktuell günstigen Rahmenbedingungen nutzen, um die Finanzierungsstruktur nachhaltig zu verbessern. Im letzten Jahr sei bereits der Windpark in Glenough, das größte Einzelobjekt im Portfolio, refinanziert worden, was im ersten Halbjahr 2016 zu einer Zinsersparnis von 0,3 Mio. Euro geführt habe.

Neben der Fortsetzung des rentablen Wachstumskurses sei das mitverantwortlich für den deutlichen Ergebnissprung in den ersten sechs Monaten. Das Unternehmen habe erstmals ein positives Vorsteuerergebnis von 0,36 Mio. Euro (ggü. -1,0 Mio. Euro im Vorjahr) ausweisen können, obwohl die Windverfügbarkeit unterdurchschnittlich gewesen sei.

Auch im dritten Quartal hätten die Windbedingungen in fast allen adressierten Regionen nicht den Mittelwert erreicht, weswegen die Analysten leichte Abschläge auf die Umsatzprognose vorgenommen haben. Trotzdem erwartet das Researchhaus auch für das Gesamtjahr erstmals einen deutlichen Vorsteuergewinn von rd. 0,6 Mio. Euro, der in den nächsten Jahren allein schon aus dem Bestand (wegen sinkender Zinslasten) kräftig steigen dürfte. Darüber hinaus werde das Unternehmen selektiv in weitere Windparks investieren.

SMC-Research hat in dem Bewertungsmodell nur den Wert des Bestands erfasst und daraus ein Kursziel von 2,10 Euro ermittelt. Das Urteil laute wegen des hohen Potenzials und des nur geringen Prognoserisikos weiterhin "Strong Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-12-SMC-Update-ABO-Invest_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.