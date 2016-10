Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport nach dem Erhalt einer 270 Millionen Dollar großen Entschädigung für das gescheiterte Terminal-Projekt in Manila von 45 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Ein langwieriges Verfahren habe nun endlich ein Ende gefunden, schrieb Analyst Peter Larkin in einer Studie vom Mittwoch. Nach den Ansprüchen der Bundesregierung schätze er, dass nach Steuern ein Gewinn von rund 140 Millionen Euro in den Büchern von Fraport bleiben wird. Dies arbeitete er nun in seine Schätzungen ein. Derweil sei der kurzfristige Ausblick für das Passagierwachstum negativ./tih/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2016-10-12/08:48

ISIN: DE0005773303