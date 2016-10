Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL Group nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus habe unter anderem auf dem deutschen TV-Markt, der Produktionstochter Fremantle und dem französischen Sender M6 gelegen, schrieb Analyst Richard Eary in einer Studie vom Mittwoch. Kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen nahm er in Erwartung gedämpfter Geschäfte im dritten Quartal vor. Für das Schlussjahresviertel sei aber weiterhin mit einer Erholung zu rechnen./tih/la

ISIN: LU0061462528