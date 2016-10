Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen von 170 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe ihn in seiner Haltung bestätigt, dass die Stärke von Louis Vuitton und die defensiven Eigenschaften der übrigen Bereiche nicht genug wertgeschätzt werden, schrieb Analyst Fred Speirs in einer Studie vom Mittwoch. Er passte seine Prognosen für die Profitabilität im zweiten Halbjahr nach oben an. LVMH bleibe sein bevorzugter Wert im Luxusgütersektor./tih/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0004 2016-10-12/09:02

ISIN: FR0000121014