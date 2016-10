Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für BASF nach der Veröffentlichung von Eckdaten für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Jit Hoong Chan bezeichnete die operativen Kennziffern in einer Studie vom Mittwoch als erwartungsgemäß. Der Rückgang habe insbesondere am Verkauf der Gashandels- und Gasspeichergeschäfte an Gazprom gelegen. Angesichts der Eckdaten und der bestätigten Jahresziele sehe er bei der Aktie vorerst weiterhin kaum positive Kurstreiber./tih/la

