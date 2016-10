Die Wertpapierexperten der Baader Bank bekräftigen die Anlageempfehlung "Hold" für die Aktien des österreichischen Rohstoffverarbeiters Lenzing. Auch das Kursziel bleibt bei 117,00 Euro unverändert.

Die Expertenrunde um Laura López Pineda sieht besonders die Holzverarbeitungsbranche positiv. Dort soll sich nach Investitionen der Firma die Holz-Zellstoffproduktion von 56% auf 75% steigern. Auch die Errichtung der neuen TENCEL-Fabrik soll sich positiv auf Lenzings Geschäft auswirken.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 7,09 Euro für 2016, sowie 8,86 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,50 Euro für 2016, sowie 2,80 Euro für 2017.

Am Mittwochvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,40 Prozent bei 112,25 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

