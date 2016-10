up to data professional services GmbH, ein Spezialist für hoch qualifizierte LIMS Services, stellt sein neues Produkt up2Lims vor. Dabei handelt es sich um ein workflow-basiertes LIMS speziell für kleine und mittelgroße Labore, in das die jahrzehntelange Erfahrung von up to data im Laborumfeld eingeflossen ist. Die Compliance mit Anforderungen z.B. nach ISO/IEC 17025, 21 CFR 11 oder GMP ist dabei selbstverständlich.

Mit der Lösung lassen sich analytische wie auch administrative Laborprozesse einfach und übersichtlich darstellen. Durch den im Standard enthaltenen umfangreichen Leistungsumfang des up2Lims kann die Lösung sowohl Routine- als auch hochkomplexe Laborprozesse abbilden. Der Laborablauf wird durch eine benutzerfreundliche und praxisorientierte Oberfläche unterstützt.

Die Implementierung von up2Lims im Labor ist mit geringem Aufwand möglich. Branchenspezifisch vorkonfigurierte Systeme und eine vollständige Basisfunktionalität unterstützen die schnelle Einführung.

Website: http://www.up2lims.de

up to data: Über 20 Jahre Projekterfahrung

up to data hat als LIMS-Service-Provider über 20 Jahre internationale Projekterfahrung in regulierten Märkten wie etwa Life Science. "Wir stehen bei unseren Kunden und Partnern mit unseren Lösungen für innovative Konzepte, effizientes Projektmanagement und höchste Qualitätsansprüche", sagt Dr. Martin Lohfink, Geschäftsführer up to data. "Wir stellen mittelständischen Unternehmen eine Rundumlösung zur Verfügung, mit der sie direkt starten können".

Zum Komplettpaket gehört die LIMS-Expertise ebenso wie die spezielle Kompetenz von up to data, die darunterliegenden Datenbanken zu betreuen und das LIMS auf individuelle Kundenanforderungen anzupassen. "Damit profitieren unsere Kunden auf der ganzen Linie zum einen von einem bestens entwickelten LIMS, zum anderen von einem Team international erfahrener Projektleiter, Entwickler und Datenbankspezialisten", bekräftigt Dr. Lohfink.

Über up to data

up to data professional services GmbH ist ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen. Das Unternehmen bietet hoch qualifizierte IT-Services rund um Labor-Informations- und Management-Systeme (LIMS), Applikationsentwicklung und Infrastrukturbetrieb. Am Firmensitz in Wörrstadt bei Mainz konzipieren, entwickeln und implementieren erfahrene Software-Entwickler einzigartige Lösungen. Zu den Kunden aus ganz Europa und den USA zählen neben zahlreichen mittelständischen Unternehmen auch namhafte internationale Großkonzerne, darunter zehn der Top-20-Unternehmen des Life-Science-Marktes.

Website: http://www.uptodata.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161012005523/de/

Contacts:

up to data professional services GmbH

Frau Silke Braun

Account Manager LIMS

E-Mail: silke.braun@uptodata.de

Telefon: +49 6732-949038