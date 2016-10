Baierbrunn (ots) - Auch wenn ein plötzlicher Bewusstseinsverlust meist durch eine harmlose Kreislaufstörung ausgelöst wird, sollten Betroffene die Ursache von einem Arzt abklären lassen. Wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt, haben etwa vier von zehn Menschen einmal im Leben eine sogenannte Synkope - eine plötzliche Ohnmacht, die sich rasch von allein bessert. Zum Arzt geht danach aber nicht einmal die Hälfte von ihnen. "Meistens genügen einfache Testes, um die Ursache einer Synkope zu erkennen", sagt Professor Rolf Diehl vom Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. Tritt eine Synkope erstmals in fortgeschrittenem Erwachsenenalter auf oder fehlen typische Auslöser - wie ein plötzlicher Schmerz, ein Schreck oder längeres Stehen - besteht Grund zu erhöhter Wachsamkeit. Denn auch Herzerkrankungen können die Ursache sein und müssen ausgeschlossen werden.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2016 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Sylvie Rüdinger Tel. 089 / 744 33 194 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de www.diabetes-ratgeber.net