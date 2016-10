Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 9,50 Euro angehoben. Analystin Ruxandra Haradau-Doser blickt nun optimistischer das zweite Halbjahr 2016 und hob ihre Gesamtjahresprognosen an. Gründe seien die Unternehmensentwicklung in den vergangenen Monaten und die Signale der Konkurrenz für den Winterflugplan, schrieb sie in einer Studie vom Mittwoch. Im dritten Quartal könnte die Lufthansa die eigenen Erwartungen zudem etwas übertroffen haben und eine Einigung mit den Gewerkschaften in den nächsten Wochen erscheine wahrscheinlich./mis/la

ISIN: DE0008232125