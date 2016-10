Die Strom- und Gasnetzbetreiber sollen künftig ihre milliardenschweren Investitionen in die Leitungen nicht mehr so hoch wie bislang vergütet bekommen. Die Bundesnetzagentur senkte am Mittwoch die Zinssätze, die Betreiber wie E.ON oder die RWE -Tochter Innogy auf ihre Kunden umlegen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...