Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta029/12.10.2016/12:05) - Der Vorstand der S&T AG teilt hiermit mit, dass

er sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Ennoconn Corporation

bezüglich des Einstieges der Ennoconn Corporation bei der S&T AG im Zuge einer

10%igen Barkapitalerhöhung befindet. Die Kapitalerhöhung soll aus genehmigten

Kapital erfolgen. Damit würde das Grundkapital der S&T AG gegen Bareinlagen von

EUR 43.916.204 um EUR 4.383.620 auf EUR 48.299.824 erhöht werden. Der

Ausgabepreis der neuen Aktien wird sich am Börsenkurs der letzten 10 Tage

orientieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen und die neuen

Aktien durch Gesellschaften der taiwanesischen Ennoconn Corporation-Gruppe

gezeichnet werden. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird unter der

aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die österreichische

Übernahmekommission stehen.



Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung soll zum Erwerb einer Beteiligung

von bis zu 29,9% an der Kontron AG, Augsburg, verwendet werden. Der Vorstand der

S&T AG teilt dazu mit, dass er mit Aktionären der Kontron AG in

fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von insgesamt bis zu 29,9% der

Aktien der Kontron AG steht.



Neben der Beteiligung über die 10%ige-Barkapitalerhöhung plant die Ennoconn

Corporation laut der S&T AG vorliegenden Informationen zugleich, durch weitere

Aktienkäufe von Großaktionären die Beteiligung an der S&T AG vorbehaltlich

der kartellrechtlichen Freigabe auf 29,4% zu erhöhen.



Die Ennoconn Corporation ist ein Hersteller von "Embedded Industrial

Computersystemen" und ein Tochterunternehmen des weltweit größten

Elektronikherstellers Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., der unter der Marke

Foxconn als Produzent der Apple iPhones bekannt ist. Die Beteiligung der Foxconn

Gruppe an der S&T AG einerseits und der S&T AG an der Kontron AG andererseits

würden der S&T Gruppe im Zuge einer strategischen Zusammenarbeit wesentliche

Synergien ermöglichen: die Foxconn Gruppe verfügt in den Bereichen Embedded

Computersysteme und Datenfunk als weltweit führender Hersteller über effiziente

Entwicklungs- und Produktionskapazitäten, Kontron als ehemaliger Marktführer im

Embedded-Computer-Segment über eine breite Kundenbasis. Gemeinsam mit den

starken Software-Engineering-Ressourcen von S&T würde man im Marktsegment

"Internet-of-Things" bzw. Industrie 4.0 eine global führende Rolle einnehmen.



Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT)

ist mit rund 2.400 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit

tätig. Als Systemhaus zählt das im TecDAX-Aktienindex gelistete und im Prime

Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen mit einem umfassenden

Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen

in Zentral- und Osteuropa. Als namhafter IT-Hersteller verfügt S&T über ein

großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances,

Cloud-Security, Embedded Computer und Smart Energy.



(Ende)



Aussender: S&T AG

Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz

Land: Österreich

Ansprechpartner: Sandra Grünwald

Tel.: +43 1 80191-1125

E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at

Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie), DE000A1HJLL6 (Anleihe)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1476266700536



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 12, 2016 06:05 ET (10:05 GMT)