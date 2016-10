Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In einer der bislang größten Umfragen dieser Art haben mehr als 2.800 Kreuzfahrer und Experten 148 Reedereien und Reiseveranstalter bewertet. GEO SAISON wollte wissen: Wer bietet die besten Kreuzfahrten? Die Ergebnisse, ausgewertet in Zusammenarbeit mit Statista, verbinden die Erfahrungen Kreuzfahrt-Reisender und Experten-Wissen miteinander.



Die 22 Kategorien reichen von Ostsee-Cruise über Minikreuzfahrt bis Antarktisexpedition. Zu den untersuchten Kriterien zählen der Service an Bord, Wellness- und Sportangebote, Unterhaltung, Restaurants und Landausflüge sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.



In 11 der 22 Kategorien führt Anbieter Hapag-Lloyd Cruises das Ranking an. In vielen Kategorien werden auch Angebote von Phoenix Reisen und TUI Cruises gut bewertet. Die Kategorie "Familienkreuzfahrt" entscheidet Disney Cruise Line für sich, die "Klassische Kreuzfahrt" führt Crystal Cruises an, und bei der "Luxuskreuzfahrt" hat Hapag-Lloyd Cruises die Nase vorn. GEO SAISON listet 34 der 148 in der Befragung genannten Reedereien und Anbieter auf, die überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Diese können sich nun mit dem GEO SAISON-Siegel schmücken.



Befragt wurden rund 2.800 Passagiere, die im Schnitt bereits dreimal Urlaub an Bord eines Schiffes gemacht haben. Außerdem floss das Fachwissen ausgewiesener Kreuzfahrtexperten zu 25 Prozent in die Beurteilung ein.



Lars Nielsen, GEO SAISON-Chefredakteur: "Der Kreuzfahrtmarkt boomt, und nicht nur für Neulinge ist es eine Herausforderung, in der Fülle der Angebote ihr Traumschiff zu finden. Unsere Umfrage basiert auf den Erfahrungen derer, die sich auskennen - die Ergebnisse sind also als Kreuzfahrt-Ratgeber zu verstehen."



Die Ergebnisse der Umfrage "Wer bietet die besten Kreuzfahrten?" erscheinen heute in der aktuellen Ausgabe von GEO SAISON (11/2016). Sie ist ab sofort für 6,50 Euro im Handel erhältlich.



OTS: Gruner+Jahr, GEO Saison newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107816 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107816.rss2



Pressekontakt: Christine Haller GEO Kommunikation 20444 Hamburg Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 7288 E-Mail haller.christine@guj.de Internet www.geo.de