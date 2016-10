Frankfurt am Main (ots) - Die Geschäftskunden der Triodos Bank sind mit ihrer Bank in hohem Maße zufrieden: In einer Umfrage im Auftrag des Handelsblatts erreichte Europas führende Nachhaltigkeitsbank den ersten Platz.



Die Triodos Bank ist Deutschlands beste Geschäftskundenbank. Dies geht aus einer Umfrage des Deutschen Kundeninstituts im Auftrag des Handelsblatts hervor. Europas führende Nachhaltigkeitsbank erhielt von ihren Kunden die Note "sehr gut" und erreichte mit einer Gesamtpunktzahl von 82,5 Punkten Platz eins. Die zweitplatzierte Bank kam auf 77,9 Punkte.



"Wir freuen uns sehr über das Ergebnis. Es bestätigt uns in unserer Arbeit", erklärte Georg Schürmann, Geschäftsleiter der Triodos Bank in Deutschland.



Ziel der Studie war laut Handelsblatt, "Deutschlands beste Geschäftskundenbank 2016 aus Kundensicht zu ermitteln". Bewertet wurden demnach die Banken in den Kategorien Angebot, Digitale Lösungen, Beratung, Kundenservice und Kundenbindung. Dazu wurde eine Online-Befragung unter Geschäftskunden durchgeführt. Die Teilnehmer bewerteten ihre Bank hinsichtlich unterschiedlicher Kategorien und Kriterien.



Gegenstand des Fragebogens waren dem Handelsblatt zufolge die 20 größten überregionalen sowie die 14 größten regionalen Geschäftskundenbanken. In die Auswertungen gingen nur die Banken ein, bei denen mindestens 50 Kunden ihre Stimme abgegeben haben.



Mehr zur Studie finden Sie auf der Website des Handelsblatts: http://bit.ly/2eeC788



Mehr zu den Angeboten der Triodos Bank für Geschäfts- und Firmenkunden finden Sie hier: https://www.triodos.de/de/geschaeftskunden/



Informationen zur Triodos Bank



Die Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile über 600.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung und Altenpflege. Heute weisen die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 12,3 Milliarden Euro aus. Die Fonds von Triodos Investment Management investieren in nachhaltige Bereiche wie Mikrofinanzierung, ökologische Landwirtschaft, Kulturprojekte, Erneuerbare Energien, nachhaltige Immobilien und börsennotierte Unternehmen anhand des Socially Responsible Investment (SRI)-Ansatzes. Die Triodos Bank beschäftigt über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Die Triodos Bank ist einer der drei Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von führenden Nachhaltigkeitsbanken.



OTS: Triodos Bank newsroom: http://www.presseportal.de/nr/77945 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_77945.rss2



Pressekontakt: Florian Koss Head of Communications & Marketing Tel: +49 (0)69 7171 9183 Fax: +49 (0)69 7171 9223 Email: florian.koss@triodos.de



Michael Rebmann PR & Issue Manager Tel: +49 (0)69 7171 9188 Fax: +49 (0)69 7171 9223 Email: michael.rebmann@triodos.de



Mainzer Landstr. 211 60326 Frankfurt am Main