Köln (ots) - "Die Zukunft ist ganz klar digital, und das in allen Bereichen", ist Start-up-Unternehmer San-tosh Satschdeva überzeugt. "Und wir sind die Ersten mit einer voll digitalisierten und automatisierten Vermittlung im Pannensektor." Mit großem Erfolg. Gemeinsam mit seinem Partner Frank Heck, Inhaber eines Abschlepp- und Pannenhilfeunternehmens, hat der Kölner IT-Experte speziell für Pannen, Unfälle, Abschleppanfragen aller Art die MySchleppApp entwickelt. Seit Juli kann man - neben Pizza, Taxi und Klamotten - jetzt auch den nächstgelegenen Abschleppdienst per Klick auf eine App anfordern. Einfach, schnell und passgenau.



Die Zukunft ist digital - Keine Pannen mehr bei Pannen!



Die App gibt es kostenlos in allen App-Stores, sie läuft auf Smartphones, Tablets und PCs. Kosten fallen erst im Auftragsfall an, das heißt dann, wenn ein Fahrer die Hilfe eines Abschleppdienstes auch tatsächlich in Anspruch nimmt. "Das ist der Riesenvorteil zu Clubs und Versicherungen, deren Beiträge ein Mitglied jahrelang, oft sogar jahrzehntelang, bezahlt, obwohl er die Leistungen möglicherweise niemals braucht", erklärt Abschlepp-Spezialist Frank Heck. Denn statistisch gesehen hat ein Fahrer in seinem Autofahrerleben nur 1 bis 2 Pannen. "Damit sind wir die einzige wirkliche Alternative zu Automobilclubs und Versicherungen!"



Perfekt für Selbstzahler, nutzbar auch für Clubmitglieder und Versicherte



Somit ist MySchleppApp perfekt für die ca. 7,5 Millionen Selbstzahler auf Deutschlands Straßen. Die gestaffelten, auf der Webseite eingestellten Preise gelten bundesweit. Extras werden direkt an den Abschleppdienst gezahlt. Die App kann von Fahrern aller Klassen, Fahrzeugtypen sowie Club- und Versicherungsmitgliedern genutzt werden. Diese vermeiden so lange Warteschleifen in den Callcentern, besonders zu Stoßzeiten, ebenso wie Übertragungsfehler bei der Auftragsübermittlung. Die App verkürzt damit die Standzeit an der Pannen- und Unfallstelle. Gerade jetzt in der Ferienzeit.



Hilfe rund um die Uhr, ohne Hotline und Warteschleifen



Das 1. Mobile Pannenhilfe-Netzwerk hat in den vergangenen drei Monaten 365 Servicepart-ner in allen deutschen Regionen registriert. Diese stehen mit einem Pool von 2.900 Abschlepp- und Pannenfahrzeuge einsatzbereit. Alle in der Nähe registrierten Pannendienstleis-ter erhalten im Bedarfsfall eine Nachricht. Wer zuerst antwortet, hat den Job und nimmt direkt mit dem Kunden Kontakt auf. Einfacher geht's nicht. Und dass die Pannenhilfe versehentlich Umwege fährt oder zu einem falschen Standort geschickt wird, ist mit der App auch ausgeschlossen. Keine Pannen mehr bei Pannen! - Das ist die Zukunft.



