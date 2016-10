Lübeck (ots) - Am 18. Oktober 2016 kehren die legendären Erfinder des Pop zurück auf die große Leinwand - in der Dokumentation von Oscar-Preisträger Ron Howard



Yeah-yeah-yeah! Wie John, Paul, George und Ringo von Liverpool aus die Welt eroberten, das können Kinofans am Dienstag, den 18. Oktober 2016, um 19:30 Uhr in ausgewählten CineStar Kinos erleben. An 39 Standorten haben Beatles Fans die Möglichkeit, die meisterhafte Doku "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" exklusiv in HD und mit Surround Sound auf der großen Leinwand zu genießen. Die Karten sind an der Kinokasse und unter cinestar.de erhältlich, der Vorverkauf läuft.



Bis heute sind sie die Könige des Pop: Die vier Pilzköpfe Paul, John, George und Ringo eroberten in den Sechzigern von Liverpool aus die Welt. Der Dokumentarfilm begleitet die Band während ihrer Tour-Jahre, und damit von ihren Anfängen im Hamburger Star Club Anfang der Sechziger bis zu ihrem letzten Konzert im Candlestick Park in San Francisco 1966. Wie wurde aus den vier jungen Männern aus Liverpool - John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr - die erfolgreichste Band der Popgeschichte?



Der Film beleuchtet, wie diese vier ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen als Band funktionierten, ihre Entscheidungen trafen, Songs schrieben und dabei die außergewöhnliche Karriere der Beatles starteten und die Welt im Sturm eroberten.



Oscar-Preisträger Ron Howard ("Rush", "Illuminati") bietet in seinem mitreißenden Dokumentarfilm "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der einflussreichsten Band der Popgeschichte. Faszinierende und noch nie veröffentlichte Live-Mitschnitte der Beatles machen den Film zum absoluten Muss für jeden Musikfan. "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" wurde in Kooperation mit Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon und Olivia Harrison von White Horse Pictures, Imagine Entertainment und Apple Corps Ltd. unter der Regie von Oscar-Gewinner Ron Howard produziert.



Folgende CineStar Kinos zeigen "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" am 18. Oktober 2016 um 19:30 Uhr, FSK 6, 138 Minuten, Originalfassung mit deutschen Untertiteln:



Bamberg, Berlin Cubix, Berlin Hellersdorf, Berlin Kulturbrauerei, Berlin Sony Center (englische OV-Fassung), Berlin Tegel, Berlin Treptower Park, Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Stade, Villingen-Schwenningen, Wildau



