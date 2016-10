Mainz (ots) -



Das ZDF setzt die Dokumentarreihe "Terra X: Große Völker" fort: Ab Sonntag, 16. Oktober 2016, 19.30 Uhr, beschäftigen sich drei neue Folgen mit den Entdeckungen und Erfindungen der Karthager, Germanen und Araber. Unterhaltsam, kompakt und linear wird erzählt, welche Errungenschaften diesen Völkern zuzuschreiben sind und welchen Einfluss sie auf die Entstehung des modernen Europa hatten. Neben dokumentarischen Aufnahmen, Interviews mit renommierten Forschern und kurze Spielszenen bringen kleine Comics die Lebensbereiche der Völker pointiert auf den Punkt.



Die erste Folge "Die Karthager" erzählt am Sonntag, 16. Oktober 2016, 19.30 Uhr, die Geschichte der einflussreichsten Handelsmacht der Antike: 1000 Jahre lang beherrschten die Karthager als Händler die antike Welt. Durch ihren Fernhandelsverkehr haben sie die Länder rund ums Mittelmeer zu einem Kulturraum geformt, in dem nicht nur Waren, sondern auch Ideen und Know-how getauscht wurden. Sie gründeten die ersten Städte auf europäischem Boden, lieferten das technische Wissen, um Schiffe für weite Fahrten über die Meere zu konstruieren und beflügelten mit ihrem Entdeckergeist die Generationen nach ihnen. Von besonderer Bedeutung: die phönizische Schrift, die in wenigen Jahrhunderten die Welt eroberte und Ursprung aller westlichen Alphabete ist.



Die zweite Folge "Die Germanen" am 23. Oktober erzählt die Geschichte der germanischen Stämme. Es gibt kaum ein europäisches Land, das nicht auf germanische Ahnen zurückblicken kann. Als Förderer der Wissenschaften haben die Araber Europa im ausgehenden Mittelalter entscheidend verändert. Ihre Errungenschaften stehen im Mittelpunkt der dritten Folge "Die Araber" am 30. Oktober.



ZDFneo zeigt alle drei Folgen am 22. Oktober 2016, ab 15.05 Uhr, am Stück.



Die erste Staffel der Dokumentarreihe "Terra X: Große Völker" über Griechen, Römer und Wikinger lief 2014 im ZDF.



