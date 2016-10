Liebe Trader,

Obwohl das deutsche Aktienbarometer mit einem kräftigen Aufwärtsimpuls bereits Anfang August aus seinem seit April 2015 bestehenden Abwärtstrend ausgebrochen ist, hat sich kurz darauf unterhalb von 10.802 Punkten eine sukzessive Seitwärtskonsolidierung breit gemacht, die zeitweise sogar auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis abwärts geführt hat. Weder Bullen noch Bären können derzeit deutlich Akzente setzen, sodass sich die bisherige Handelsrange bereits den dritten Monat in Folge in die Länge zieht. Auch die überraschend festen ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober, sowie ein sich deutlich abschwächender Euro gegenüber dem US-Dollar konnte im gestrigen Handel zu keinem vernünftigen Kaufimpuls zu den Jahreshochs aufwärts führen, sodass der bisherige kurzfristige Abwärtstrend seit den Jahreshochs nun weiter fortgesetzt werden dürfte - hoffentlich nicht bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA.

Long-Chance:

Es wird weiterhin die übergeordnete Long-Variante bevorzugt, allerdings erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über mindestens 10.802 Punkte. Denn selbst so ein fehlgeleitetes Kaufsignal wie aus dem gestrigen Handel konnte keine nachhaltige Käuferschicht mobilisieren und zu einem Ausbruch zur Oberseite führen. Daher ist zwischen grob 10.200 und 10.802 Punkten derzeit alles möglich - auch kurzfristige Unterstützungen wie der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 10452 Punkten könnten mit Leichtigkeit unterschritten werden und fungiert nur bedingt als Triggermarke. Eine Auflösung der bisherigen Seitwärtskonsolidierung wird erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über eine der beiden größeren Marken erwartet. Zudem tobt noch der Kampf um die potentielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation aus der ersten Jahreshälfte, der noch endgültig ausgefochten werden muss.

Wiederstände: 10.692 / 10.705 / 10.749 / 10.802 / 10.900 / 10.980

Unterstützungen: 10.549 / 10.455 / 10.400 / 10.370 / 10.300 / 10.250

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10.561 Punkte; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

