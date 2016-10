Wien - Am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass die Notenbanken mehr wissen als wir, so die Experten von "FONDS professionell".Manche, wie etwa Jim Tisch, CEO des mächtigen US-Investmenthauses Loewe Corp., würden sich dieser Hoffnung definitiv nicht anschließen: "Sie müssen sich das vor Augen halten: Wir haben derzeit global die niedrigsten Zinsen seit tausenden von Jahren. Aber ich versichere Ihnen, dass es der globalen Wirtschaft in diesem Zeitraum schon mal schlechter gegangen ist." Für Loewe sei die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanker also überzogen, die FED habe sich "in eine Ecke manövriert", so der CEO.

