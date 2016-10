Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Volvo vor den Geschäftszahlen aus dem europäischen Autosektor auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 90 schwedischen Kronen belassen. Für die meisten Autohersteller und -zulieferer dürfte das dritte Quartal solide verlaufen sein, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Branchenstudie vom Mittwoch. In den Aktienkursen werde dies aber bereits berücksichtigt. Aus fundamentaler Sicht fehle derzeit die Unterstützung. Daher sollten Anleger eine Kursrally für Verkäufe nutzen. Volvo spüre im US-Lastwagenmarkt weiterhin Gegenwind. Die Auslieferungen in Europa seien aber anhaltend hoch./ajx/la

AFA0036 2016-10-12/13:01

ISIN: SE0000115446