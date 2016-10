Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Fraport nach Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit einem Flughafenprojekt in Manila auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dunkle Kapitel "Manila" ende damit, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Mittwoch. Die Entschädigung könnte dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in diesem Jahr einen Schub von ungefähr 35 Prozent verleihen./mis/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2016-10-12/13:09

ISIN: DE0005773303