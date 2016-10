Die Bundesnetzagentur hat am 12.10.2016 die erste geöffnete Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kooperation mit dem Nachbarland Dänemark bekannt gegeben. Somit könnten sich erstmalig neben PV-Anlagen in Deutschland auch Projekte in Dänemark an einer deutschen Ausschreibung beteiligen, berichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

