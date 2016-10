Frankfurt - In jedem Quartal attraktive Erträge an die Anleger auszuschütten - das ist das Ziel von UniAusschüttung (ISIN LU1390462189/ WKN A2AGK4), so die Experten von Union Investment.Dieser Mischfonds sei im April dieses Jahres aufgelegt worden und investiere in globale Aktien- und Rentenmärkte. Die Bilanz der ersten Monate sehe positiv aus: So habe der Fonds seit Auflegung eine Wertentwicklung von 3,95 Prozent zum 30.09.2016 verzeichnen können. Die erste Ausschüttung an die Anleger sei Mitte August erfolgt: Sie habe 35 Cent für UniAusschüttung A und 34 Cent für UniAusschüttung -net- A betragen.

