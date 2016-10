Vor dem Risiko, den eigenen Beruf nicht ausüben zu können, sollen BU-Policen schützen. Relevante Statistiken dazu veröffentlichen Versicherer nicht - und lassen einen Makler an seiner Aufgabe zweifeln. Ein Gastbeitrag.

Aufmerksam habe ich den vergangenen Tagen verfolgt, wie sich eine Debatte unter meinen Berufskollegen rund um einen Beitrag des Handelsblatts zu Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) entwickelt hat - in der Fachpresse und in sozialen Netzwerken. Die Debatte ist so heftig, dass ich lieber nur anonym meine Einschätzungen veröffentlichen will.

Ich arbeite als Versicherungsmakler in einer deutschen Großstadt und hadere mit BU-Policen. Aus beruflichen Gründen muss ich mich mit Risikofragen und Statistiken beschäftigen. Ich habe eine gewisse Skepsis, ob die von den Versicherern angebotenen Berufsunfähigkeitsversicherungen auch wirklich das Risiko der Verbraucher treffen oder ob hier nur Panik geschürt wird.

Nicht nur die Verbraucher sind verunsichert, auch wir Vermittler. Wir leiden eh schon unter einem schlechten Ruf und werden von den Versicherern im Unklaren gehalten. Kein Wunder, dass der Leumund schlecht ist, wenn selbst Vermittler keine Ahnung von relevanten Daten haben - und dennoch Produkte verkaufen, Verbraucher beraten und letztlich dafür sogar noch alleine haften.

Egal wohin man schaut, immer und ausschließlich wird einem kundgetan, dass etwa jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe seines Berufslebens einmal seine "Erwerbstätigkeit einschränken oder sogar ganz aufgeben" muss. Das ist ein Totschlagargument. Versicherer, Vertreter, die Presse, ja selbst Verbraucherschutzorganisationen verweisen darauf und betonen, dass ein jeder daher eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauche. Die Berufsunfähigkeitsversicherung wird somit zu einer der wichtigsten Versicherungen erhoben und entsprechend beworben. Ist das berechtigt? Ich habe meine Zweifel.

Fakt ist, dass die deutschen Lebensversicherer kaum Zahlenmaterial über Berufsunfähigkeitsversicherungen veröffentlichen. Außer den läppischen Angaben über die Anzahl der Verträge und die durchschnittliche Rentenhöhe.

Ich bin seit 25 Jahren in der Branche ...

