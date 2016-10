Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen für das dritte Quartal von 175 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Melanie Flouquet passte in einer Studie vom Mittwoch ihre operative Gewinnschätzung für 2017 um 2 Prozent nach oben an. Die "starken" Resultaten des Luxusgüterkonzerns seien ein Rückschlag für alle, die bereits das Ende der Goldgräberstimmung in der Branche herbei redeten. Flouquet glaubt allerdings nicht, dass andere Branchenwerte im dritten Quartal in ähnlichem Maße überzeugen können./tih/la

ISIN: FR0000121014