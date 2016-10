Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Aktienmärkten kommen die Kurse am Mittwochnachmittag etwas zurück. Leicht belastend wirkt sich die Entwicklung im Öl aus, so notiert das Barrel der Nordseesorte Brent 1,5 Prozent leichter bei 50,06 Dollar. Teils heftige Kursbewegungen gibt es bei den Einzeltiteln. Ein Kurseinbruch trifft Ericsson nach einer Gewinnwarnung. Auf der Währungsseite kann das Pfund nach den Verlusten der vergangenen Tage ein wenig Boden zurückgewinnen. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 10.527 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent leichter bei 3.010 Zählern.

Pfund erholt sich - Angst vor hartem Brexit lässt nach

Das britische Pfund macht nach dem Vortagesabsturz auf historische Tiefststände etwas Boden gut. Zum Dollar erholt sich das Pfund in der Spitze auf 1,2325 Dollar. Aktuell wird Sterling mit 1,2220 Dollar gehandelt. Ein Medienbericht lässt Anleger hoffen, dass ein "harter" Brexit vermieden werden kann: Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, Premierministerin Theresa May habe sich bereiterklärt, im Parlament über ihre Pläne für den Rückzug Großbritanniens aus der EU abstimmen zu lassen. Das Pfund war stark unter Druck geraten, weil May zunächst darauf bestanden hatte, den Zuzug von Ausländern zu beschränken. Wenn es dazu käme, würde Großbritannien aber den Zugang zum gemeinsamen Markt der EU verlieren, ein Szenario, das bei britischen Unternehmen und speziell in der Londoner City, dem Finanzdistrikt, auf wenig Gegenliebe stößt. Da im britischen Unterhaus viele EU-Befürworter sitzen, spekuliert der Devisenmarkt nun auf einen weniger "harten" Brexit.

BASF legen starke Zahlen vor

Nach überraschend vorgezogenen Quartalszahlen legen BASF um 0,2 Prozent auf 78,49 Euro zu. Im frühen Handel notierte die Aktie mit 79,99 Euro auf Jahreshoch, dann setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Das Unternehmen hat die Umsatzerwartung erfüllt, der operative Gewinn liegt aber deutlich über der Prognose. Analysten wie die von Bernstein merken positiv an, dass ein Großteil der übertroffenen Erwartungen auf ein besseres Volumengeschäft in Asien zurückgingen. Dies könnte auch so interpretiert werden, dass sich die Konjunktur in den Schwellenländern schneller belebe als erwartet, heißt es dazu im Handel.

Auch bei Deutsche Bank geht es nach oben - um 0,5 Prozent, nachdem eine Anleihe zu günstiger als befürchtet ausgefallenen Konditionen aufgestockt werden konnte. Die frisch begebene Anleihe wurde auf 4,5 Milliarden von zuvor 3 Milliarden Euro aufgestockt. Statt 300 Basispunkten über Benchmark muss das Institut nur noch 290 Basispunkte mehr zahlen.

Crash bei Ericsson nach Gewinn- und Umsatzwarnung

Für einen regelrechten Crash bei Ericsson von 17 Prozent sorgen die Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Der Gewinn brach um 93 Prozent ein, der Umsatz um 14 Prozent. Beim Ausblick geht der Netzwerkausrüster überdies nicht von einer Verbesserung aus. Besonders im Kerngeschäft, dem Verkauf von Netzwerkprodukten, habe sich der Umsatzrückgang gegen Ende der drei Monate beschleunigt, erklärte das schwedische Unternehmen. Der Umsatz dürfte auf 51,1 Milliarden schwedische Kronen oder umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro gesunken sein. Das Betriebsergebnis sieht das Stockholmer Unternehmen bei nur noch 300 Millionen nach 5,1 Milliarden Kronen im Vorjahr.

Luftfahrtbranche im Aufwind

Die Aktien der Fluggesellschaften setzen ihre Gewinnstrecke weiter fort. Lufthansa führen mit 4,1 Prozent die Branche und den DAX an. British-Airways-Mutter IAG und Air-France-KLM erholen sich ebenfalls - um 1,0 Prozent. Easyjet legen um 0,7 Prozent zu. Nach den massiven Kursverlusten in Folge der jüngsten Gewinnwarnung nennt Mike van Dulken von Accendo Markets drei Gründe, die für Easyjet sprechen.

So erhole sich das Pfund wieder gegenüber dem Euro, Schnäppchenjäger würden in der Aktie aktiv und ein 500-Millionen-Euro-Bond sei erfolgreich am Markt platziert worden. Dies sei ein Vertrauensvotum gegenüber der Fluglinie, sagt van Dulken. Auch die Pfund-Erholung sei besonders hilfreich, denn immerhin sei es der Einbruch der Währung gewesen, der für die Gewinnwarnung vergangene Woche verantwortlich gewesen sei.

Rocket Internet notieren nach anfänglichen Aufschlägen knapp im Minus, obwohl die Titel in den SDAX aufrücken. "Das macht die Aktie für neue Anlegergruppen interessant", sagt ein Marktakteur. Amadeus Fire hat die Prognose erhöht, gerechnet wird nun mit einem EBITA auf Vorjahresniveau statt mit einem Rückgang um 5 bis 10 Prozent. Die Aktien legen 4,1 Prozent zu. Aurubis steigen 2,0 Prozent dank einer Kaufempfehlung durch Baader Helvea.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.010,27 -0,35 -10,42 -7,87 Stoxx-50 2.831,05 -0,25 -7,12 -8,68 DAX 10.518,03 -0,56 -59,13 -2,09 MDAX 21.269,76 -0,22 -46,53 2,38 TecDAX 1.788,37 -0,98 -17,62 -2,31 SDAX 9.279,31 0,05 4,27 1,99 FTSE 7.036,60 -0,48 -34,28 12,72 CAC 4.455,17 -0,37 -16,57 -3,92 Bund-Future 163,34 -0,36 7,35 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:39 Uhr Di, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1039 -0,11% 1,1051 1,1067 +1,7% EUR/JPY 114,6317 +0,06% 114,5618 114,57 -26,7% EUR/CHF 1,0910 -0,12% 1,0923 1,0925 +0,3% EUR/GBP 0,9025 -1,09% 0,9010 1,1068 +22,5% USD/JPY 103,83 +0,16% 103,66 103,47 -11,6% GBP/USD 1,2230 -0,30% 1,2267 1,2249 -17,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,28 50,79 -1,0% -0,51 +16,0% Brent/ICE 51,91 52,41 -1,0% -0,50 +16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,62 1.253,25 +0,3% +3,37 +18,5% Silber (Spot) 17,52 17,44 +0,4% +0,08 +26,8% Platin (Spot) 947,40 948,75 -0,1% -1,35 +6,3% Kupfer-Future 2,19 2,19 +0,1% +0,00 +1,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2016 10:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.