Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut deutliche Abgaben hinnehmen müssen. In einem die meiste Zeit impulsarmen Handel hatte der Leitindex SMI bereits im frühen Handel nachgegeben. Danach bewegte er sich lange in einer engen Spanne seitwärts und fiel dann in der Schlussauktion auf das Tagestief. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...