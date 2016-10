Für den Musterdepotstrategen Alexander Kovalenko ist die eine Kürzung der Ölproduktion nicht noch entschieden, obwohl sich die Opec-Staaten darauf geeinigt haben. Zunächst dürfte das Rohölangebot sogar weiter steigen.

Es ist die Abneigung gegen extreme Wertschwankungen des Depotvermögens, die viele Anleger davon abhält, Geld jenseits von Sparbüchern und Festgeldkonten zu investieren. Das Musterportfolio soll aufzeigen, dass eine attraktive Rendite nicht im Widerspruch zu einer nervenschonenden Wertentwicklung des Ersparten steht. Die Gesamtentwicklung soll so weit verstetigt werden, dass Anleger, die sich an dem Musterdepot orientieren, niemals größere Verluste aussitzen müssen. Und zwar unabhängig von ihrem Einstiegszeitpunkt.

Dazu nutze ich unter anderem Absicherungsprodukte und passe regelmäßig die Investitionsquote an. In Zuletzt hatte ich den Bargeldbestand deutlich erhöht und im Sommer spezielle Zertifikate zugekauft, die von in fallenden Aktienmärkten die Depotrendite stabilisieren. Eine Möglichkeit des Risikomanagements, die ich derzeit nicht nutze, stellt im aktuellen Marktumfeld die Konzentration auf besonders aussichtsreiche Einzelaktie dar.

In der morgigen Zeitungsausgabe stellt daher das Handelsblatt acht Bluechips aus Europa und den USA vor, die derzeit über die besten Analystenbewertungen verfügen. Insgesamt konzentrieren diese Aktienfavoriten 211 Kaufempfehlungen auf sich - und nur ein einziges Verkaufsvotum. Zur Auswahl gehören neben bekannten Pharma- und Medizintechniktiteln auch die Aktien eines Infrastrukturgiganten, den die Schweizer Bank UBS derzeit ...

