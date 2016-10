Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte im Minus geschlossen. Der Handel verlief in vergleichsweise ruhigen Bahnen, das Börsenbarometer DAX folgte einen weiteren Tag keinem klaren Trend. In der zweiten Reihe gab es dagegen teils deutliche Kursbewegungen. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 10.523 Punkten. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zog um 4 Basispunkte auf nun 0,07 Prozent weiter an.

Spannend wird es am Abend, wenn die Protokolle der September-Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht werden. Sie könnten Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit geben, mit der noch bis Jahresende mit einem Zinsschritt zu rechnen ist. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinsanhebung mit aktuell über 70 Prozent ein. Der Dollar tendiert seit Tagen zur Stärke, der Euro notiert momentan bei knapp über 1,10.

Im DAX stellte die Aktie der Lufthansa mit einem Kursplus von 4,3 Prozent den Gewinner. Die Analysten von Kepler haben die Aktie auf Hold hochgenommen und erwarten eine Einigung des Konzerns mit den Gewerkschaften in den nächsten Wochen. Nach Quartalszahlen schlossen BASF mit 78,33 Euro unverändert. Im frühen Handel notierte die Aktie mit 79,99 Euro auf Jahreshoch, dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Das Unternehmen hat die Umsatzerwartung erfüllt, der operative Gewinn liegt sogar deutlich über der Prognose.

Zukauf bremst Höhenflug der S+T-Aktie aus

Nachdem die S+T-Aktie nach einem guten Lauf erst vor einigen Wochen in den TecDAX aufgestiegen war, verlor der Wert nun 11,3 Prozent. Der Grund: S+T will beim Kleincomputerhersteller Kontron einsteigen. Einen gewissen Charme hat die Story, da der CEO von S+T, Hannes Niederhauser, Mitgründer und erfolgreicher Firmenchef von Kontron war. Nun will er sich mit knapp 30 Prozent bei seinem ehemaligen Arbeitgeber einkaufen. Auch wenn die Wachstumsstory mittelfristig weiterlaufen kann, belastet zunächst die Kapitalerhöhung. Kontron schlossen 3,5 Prozent fester. Kräftig (plus 5 Prozent) nach oben ging es für die Aktie von SGL. An der Börse wird darauf gesetzt, dass der Verkauf des Grafitelektrodengeschäfts oder Teilen davon kurz bevorstehe.

Heliocentris stellt Insolvenzantrag - Aktie nahezu ohne Wert

Schon lange waren die Aktionäre von Heliocentris gewarnt. Erst im Juni kollabierte die Aktie, nachdem in einem Börsenbrief öffentlich die Frage gestellt wurde, wo das Geld der letzten Kapitalerhöhung geblieben sei. Drei Monate später halbierte das Unternehmen den Umsatzausblick und stellte einen Verlust in Aussicht. Nun hat Heliocentris den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Während die Aktie vor einem Jahr noch bei 4,70 Euro notierte, brach sie nun um 77 Prozent auf nur noch 0,06 Euro ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,2 (Vortag: 97,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,68 (Vortag: 2,73) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner, 21 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.523,07 -0,51% -2,05% DAX-Future 10.517,50 -0,42% -2,36% XDAX 10.527,08 -0,41% -1,62% MDAX 21.247,90 -0,32% +2,28% TecDAX 1.781,54 -1,35% -2,69% SDAX 9.277,75 +0,03% +1,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,29 -41 ===

