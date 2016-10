Zürich (ots) - ZKB-Chef Martin Scholl warnt vor den Nebenwirkungen

der Negativzins-Politik. «Die Massnahme befeuert den Trend zum

Schattenbanking», sagt er in einem Interview mit der

«Handelszeitung». Ein Indiz dafür sieht er in der Tatsache, dass

Pensionskassen vermehrt Hypothekarkredite verleihen. «Diese Praktiken

ausserhalb der streng regulierten Bankenbranche geben mir zu denken»,

so Scholl. Ferner habe die Zinspolitik zu einer Inflation der

Vermögenswerte geführt. Bewährte Investment-Grundsätze würden

zugunsten «minimaler Renditechancen» aufgegeben.



Die Gefahr einer Immobilienblase macht Scholl keine Angst. «Ich

rechne nicht mit einer Immobilienkrise. Massnahmen wie die

Belehnungsrichtlinien zu verschärfen führen zu einer sanften

Landung.» Dass die ZKB mehrheitlich in einem Hotspot tätig sei, sei

kein Nachteil. «Ich bin lieber in einer Hotspot-Region tätig, wenn es

zu einer Immobilienkrise kommt, als in der Peripherie.» Das habe ihn

die Erfahrung in den 90er-Jahren gelehrt. «In solchen

Extremsituationen ist innert nützlicher Frist Liquidität am Markt das

Wichtigste. Erst dann sind Devestitionen überhaupt möglich.»



