Es sind keine klassischen Geldanlage-Modelle, doch den Verbraucherschützern machen sie Sorgen: Im Internet werden Verbraucher in vermeintlich lukrative Geschäfte gelockt, doch dahinter stecke oft ein Schneeballsystem.

Der Traum vom großen Geld und zweistellige Renditen bei angeblich hoher Sicherheit - diese Mischung hat schon Hunderttausende Anleger in den Ruin getrieben. Windige Geschäftemacher tummeln sich insbesondere auf dem Grauen Kapitalmarkt, der lange Zeit kaum reguliert war. Die Verbraucherzentrale Hessen warnt jetzt vor neuen Maschen: Undurchsichtige Geschäftsmodelle werden nicht mehr von Vertrieblern an der Haustür oder in schicken Prospekten beworben, sondern auf Internetseiten und in Youtube-Videos.

Der Marktwächter Finanzen, ein Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen, teilte am Mittwoch mit, dass ihm aus neun Bundesländern und über das Portal marktwaechter.de neue Fälle gemeldet worden seien, die "den Verdacht auf verbotene Schneeballsysteme nahelegen". Die Verbraucherschützer warnen vor "betrügerischen Angeboten, die sich als simple, seriöse und renditestarke Geldanlage präsentieren".

Aufgefallen seien vermeintliche Angebote, bei denen der Verbraucher durch Anklicken von Werbeanzeigen ...

