Weinfelden (ots) - Erneut wurde Lidl Schweiz zum "Retailer of the

Year" gewählt und konnte sich gegenüber dem letzten Jahr sogar noch

steigern: Lidl ist neu Gesamtsieger über alle Händler-Kategorien. Bei

der Wahl durften Konsumenten ihren bevorzugten Detailhändler in neun

verschieden Aspekten bewerten. Lidl Schweiz bedankt sich bei den

Kunden für das erwiesene Vertrauen.



Rund 17'000 Konsumenten haben gewählt: In einer Umfrage

beurteilten sie Schweizer Detailhändler verschiedener Kategorien wie

Lebensmittel, Elektronik, Mode usw. im Hinblick auf die neun

wichtigsten Verkaufsaspekte: Preis-Leistungs-Verhältnis, Preisniveau,

Aktionen und Angebote, Service, Fachwissen, Kundenfreundlichkeit,

Sortiment, Atmosphäre und Innovation. Lidl Schweiz wurde dieses Jahr

zum wiederholten Mal zum besten Retailer im Bereich Lebensmittel

gewählt und erhielt sogar über alle Kategorien hinweg die besten

Noten. Lidl ist stolz auf die erneute Auszeichnung und die Steigerung

gegenüber dem letzten Jahr.



Kernkompetenzen von Lidl Schweiz



Die wichtigsten Bewertungskategorien Preis-Leistungs-Verhältnis

und Angebot und Aktionen gehören zu den Kernkompetenzen von Lidl

Schweiz. Durch das effiziente Geschäftsmodell ist es Lidl Schweiz

möglich, gute Qualität stets zum günstigsten Preis anzubieten. Das

Unternehmen nimmt Kundenwünsche ernst. Zurzeit wird ein neues

Schweizer Filialkonzept eingeführt, das noch stärker auf die

Bedürfnisse und Gewohnheiten der Schweizer Kundinnen und Kunden

eingeht und das Einkaufen noch einfacher und attraktiver macht.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungsverhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit - die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine davon in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen über 100

Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits

rund 3'000 Mitarbeitende - monatlich kommen neue dazu.



