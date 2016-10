Nun ist es raus: Auch dieses Jahr wird es nichts mehr mit der Festlegung auf einen Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen. Ein neues Thema sorgt für Gesprächsstoff - im Mittelpunkt: die Anwohner.

Die Entscheidung über den Eröffnungstermin des künftigen Hauptstadtflughafens zieht sich weiter in die Länge. Der Betreiber will erst Anfang 2017 einen Eröffnungstermin nennen. Neu entbrannt ist zudem die Diskussion über die Dauer der Nachtruhe am Airport. In einem Korruptionsprozess rund um das Milliardenprojekt verurteilte das Landgericht Cottbus am Mittwoch einen Ex-Prokuristen der Flughafengesellschaft zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.

Zum Termin für die Inbetriebnahme des neuen Flughafens in Schönefeld bei Berlin sagte Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld bei einem Baustellenbesuch: "Die meisten Airlines sind einverstanden, dass wir noch nichts sagen." Nach Angaben von Technikchef Jörg Marks sollen zunächst im Januar die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Mühlenfeld sagte: "Wir beide ...

