Brüssel - Nun gibt es die Einschätzung der EU-Juristen zum Inländervorrang "light" schwarz auf weiss: Nach Bekanntwerden des nationalrätlichen Kommissionsvorschlags hatten die EU-Juristen in einer Sitzung mit den 28 EU-Botschaftern bereits ihre Bedenken vorgelegt. In einem so genannten "Non Paper" sind diese nun schriftlich zusammengefasst. Gemäss dem Papier, über welches das Schweizer Fernsehen SRF berichtete und das nun auch der Nachrichtenagentur sda vorliegt, gibt es verschiedene Punkte, bei denen die EU-Juristen "ernsthafte juristische Bedenken" sehen.

Der nationalrätliche Vorschlag sieht vor, dass der Bundesrat bei einer hohen Zuwanderung als Massnahme eine Stellenmeldepflicht für Unternehmen einführen kann. Davon sollen dann Inländer profitieren. Gemäss den EU-Juristen dürfen als Inländer aber nicht nur Schweizer gelten. "Jede Massnahme, die Schweizer Arbeitnehmer favorisiert, verletzt die Anti-Diskriminierungsklausel im Artikel 2 des Freizügigkeitsabkommens", ...

