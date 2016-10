NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch ein leichtes Plus verteidigt. Rund zwei Stunden vor Handelsende legte der Leitindex um 0,14 Prozent auf 18 153,28 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 2140,36 Punkte und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,09 Prozent auf 4826,10 Punkte zu.

Laut dem Protokoll sprachen sich einige Mitglieder des Rates im September für eine baldige Zinserhöhung aus. Auch die Finanzmärkte positionierten sich zuletzt zunehmend für einen Zinsschritt im Dezember. An den Rentenmärkten macht sich dies seit Anfang Oktober durch Kursverluste und entsprechend steigende Renditen bemerkbar. Alternativen zu Aktien könnten damit langsam wieder ein Thema werden.

Im Dow gehörten Apple mit 1,3 Prozent Plus erneut zu den Favoriten. Der Konzern profitiert weiter vom Debakel um das Galaxy Note 7 des Wettbewerbers Samsung. Nachdem die Koreaner am Dienstag das Pannen-Smartphone vom Markt genommen hatten, kürzten sie nun ihre Gewinnprognose für das dritte Quartal deutlich.

Schlechte Nachrichten von Ericsson drückten derweil Cisco-Aktien um 2,2 Prozent an das Dow-Ende und belasteten auch andere Tech-Werte. Die seit geraumer Zeit anhaltende Talfahrt der Schweden hatte sich im dritten Quartal allen Sparanstrengungen zum Trotz weiter beschleunigt. Mit vorläufigen Berechnungen zur Zwischenbilanz schockte der Anbieter von Servern, Sendestationen sowie Netzwerktechnik für Mobilfunk- und Festnetze die Anleger am Mittwoch einmal mehr./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0231 2016-10-12/20:20