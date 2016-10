NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der US-Notenbank hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch leichte Gewinne über die Ziellinie gerettet. Am Markt wurde die Mitschrift so gedeutet, dass die Fed nicht in Eile sei, der vor fast einem Jahr eingeleiteten Zinswende den nächsten Schritt folgen zu lassen.

Der Leitindex gewann letztlich 0,09 Prozent auf 18 144,20 Punkte und stabilisierte sich damit nach seinem Vortagesrutsch. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,11 Prozent auf 2139,17 Punkte zu. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 sank indes um 0,05 Prozent auf 4819,63 Punkte./ag/he

