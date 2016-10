Karlsruhe (ots) - Mit den Jahren ist einiges in Unordnung geraten im Steuerstaat Deutschland. Im aktuellen Fall kommt noch erschwerend hinzu, dass ein Teil der winzigen Entlastung an andere Stelle schon wieder aufgefressen wird: Die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen steigen auf breiter Front. Das konterkariert nicht nur das Prinzip, nach dem Leistung sich lohnen soll. Deutschland ist eine der stärksten Volkswirtschaften der Erde - wir schwimmen, salopp gesagt, im Geld. Warum da nicht beides möglich sein soll, ein ausgeglichener Haushalt und eine die Konjunktur neu beflügelnde Steuerentlastung, kann Schäuble bald nur noch einem erklären - sich selbst.



