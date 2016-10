Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr ist tot. Der 22-jährige wurde erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig aufgefunden.

Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr ist tot. Nach dpa-Informationen wurde der 22-Jährige am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden. Zuvor hat die "Bild-Zeitung" darüber berichtet. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Zuvor hatte Dschaber al-Bakr die drei Syrer, die ihn überwältigt und der Polizei ausgeliefert haben, der Mitwisserschaft beschuldigt. Entsprechende Aussagen habe der 22-Jährige bei seiner Vernehmung gemacht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Dresden am Mittwoch ...

