Westinghouse Electric Company meldete heute die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem britischen Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre (Nuclear AMRC) bei einer weiteren Studie über hochmoderne Fertigung, um mögliche Designeffizienzen zur Verkürzung der Vorlaufzeiten beim Bau des kleinen, modularen Reaktors (Small Modular Reactor, SMR) von Westinghouse zu untersuchen. Diese Effizienzen können erhebliche Kosteneinsparungen für die Kunden bewirken und das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien fördern, ein wichtiger Teil des SMR-Programms von Westinghouse.

"Der Westinghouse SMR ist eine innovative und branchenführende Technologie, die auf unserer umfassenden Erfahrung mit Reaktor- und Brennelementetechnik basiert", so Jeff Benjamin, Senior Vice President, New Plants and Major Projects, von Westinghouse. "Das Nuclear AMRC hat umfassende Expertise im Design für die Herstellung großer, komplexer Komponenten für sicherheitskritische Anwendungen und seine Unterstützung wird uns bei der Optimierung der Effizienz unseres Designs unterstützen und dabei auf unserem spezialisierten Wertangebot aufbauen."

In diesem Jahr hat das Nuclear AMRC seine erste Forschungsstudie zur hochmodernen Fertigung des Reaktordruckbehälters (Reactor Pressure Vessel, RPV) des SMRs von Westinghouse durchgeführt, eines der größten und technisch anspruchsvollsten Teile eines Reaktors. Die Studie kam zu dem Schluss, dass das Design von Westinghouse das Potenzial hat, in Großbritannien effizient hergestellt zu werden, ein bedeutender Wachstumsmarkt für Westinghouse.

Für die jüngste Studie über hochmoderne Fertigung hat Westinghouse neben dem Nuclear AMRC auch mit Cammell Laird zusammengearbeitet. "Cammell Laird hat mehr als 40 Jahre Erfahrung bei Design, Herstellung, Montage und Transport großer komplexer Module für eine Reihe sicherheitskritischer Sektoren. Wir freuen uns, das Nuclear AMRC mit diesem Wissen bei der Durchführung der Kernmodulstudie für Westinghouse zu unterstützen", sagte Jonathan Brown, Managing Director, Cammell Laird.

"Ein größerer Forschungs- und Entwicklungsfokus auf Technologien rund um die SMR-Herstellung aus Folgestudien wie dieser wird das Risiko senken, die Vorlaufzeiten minimieren und gleichzeitig die Lieferleistung hinsichtlich Kosten und Qualität signifikant optimieren", sagte Mike Tynan, Chief Executive Officer, Nuclear AMRC. "Design for Assembly ist einer dieser Interessensbereiche, der das Potenzial hat, die Konstruktionskosten und -zeit erheblich zu senken, indem die vor Ort erforderliche Arbeitsleistung minimiert wird."

Diese Ankündigung unterstreicht erneut das Bekenntnis von Westinghouse, mit der britischen Regierung bei der Bereitstellung der SMR-Technologie des Unternehmens zu kooperieren, damit Großbritannien vom Käufer zum globalen Anbieter der neuesten Kernenergie-Technologie wird. Westinghouse hat eine starke Präsenz in Großbritannien, darunter die genehmigte Nuklearanlage Springfields des Unternehmens, die mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen erfüllte zudem die notwendigen Anforderungen zur Herstellung von Brennelementen für den Westinghouse SMR in Großbritannien, was bislang kein anderer Anbieter von SMR-Technologie bieten kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

