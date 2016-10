Am Ende war der Druck zu groß. John Stumpf, Vorstandschef einer der größten Banken der Welt, tritt nach einem Skandal um Millionen gefälschter Konten zurück.

Der Vorstandschef der US-Bank Wells Fargo ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. An die Stelle John Stumpfs trete der operative Geschäftsführer Tim Sloan, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im September hatte das Direktorium der wegen umstrittener Verkaufspraktiken in die Schlagzeilen geratenen Bank Stumpf bereits einen Aktienbonus von 41 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) gestrichen.

Stumpf hatte sich zuvor in einer Anhörung vor einem Senatsausschuss verantworten müssen, in dessen Verlauf sein Rücktritt und eine strafrechtliche Ermittlung gefordert wurden. Wells-Fargo-Mitarbeiter hatten ohne Erlaubnis der Kunden Millionen von Bankkonten eröffnet und Online-Banking-Aktivitäten ...

